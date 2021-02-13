Украина решила отметить День независимости с генсеком НАТО

В министерстве обороны Украины обсудили идеи и предложения по проведению парада по случаю 30-летия независимости. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Парадные расчеты пройдут новым строевым шагом, также может быть проведен речной парад над Днепром. «По предварительному замыслу, для парада планируется привлечь 27 парадных расчетов общей численностью более 4000 человек. Из них 19 парадных расчетов составят Вооруженные силы Украины, 8 "коробок" — от других составляющих сектора безопасности и обороны», — говорится в сообщении. Предлагается привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов.

На нынешний парад украинские власти планируют пригласить руководителей оборонных ведомств и военных подразделений государств-партнеров, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Демонстрационные мероприятия военно-морских сил пройдут в Одессе, куда приглашены представители флотов государств-партнеров. А в Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.

На Михайловской площади Киева будет развернута выставка военной техники Вооруженных сил Украины. «Планируется продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром" и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, БПЛА "Байрактар"», — отметили в ведомстве.

Украина ежегодно 24 августа с 1994-го празднует День независимости. Праздник приурочен к принятию Верховным советом Украинской ССР в 1991 году двух документов — Акта провозглашения независимости Украины и постановления «О провозглашении независимости Украины».