Украина захотела приблизиться к членству в НАТО вместе с Грузией

Украина хотела бы получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО вместе с Грузией, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, получение ПДЧ является краткосрочной стратегией украинской власти.

«Мы хотим не отставать далеко от Грузии и, в идеале, получить вместе с Грузией ПДЧ, и активно над этим работаем. Считаю, что сегодняшняя наша встреча является достаточно позитивным и важным символическим сигналом и также дает нам хороший заряд, хорошую надежду», — сказал Шмыгаль после пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он добавил, что членство в НАТО является для Украины важным приоритетом и данная цель прописана в Конституции. «Мы приняли целый ряд законопроектов, мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, мы продолжаем переход на стандарты НАТО, мы проводим совместные учения, мы принимаем участие вместе с НАТО в совместных международных операциях, и у нас действительно очень много сегодня есть наработок, которые дают нам надежду на быстрое выполнение нашего домашнего задания», — пояснил Шмыгаль.

Ранее 9 февраля сообщалось, что Украина проведет в Одессе совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны.

Всего на территории Украины в 2021-м планируется провести восемь учений с участием около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников.

В феврале стало известно, что президент США Джо Байден намерен продолжать поддерживать Украину. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Он также подтвердил намерение усилить экономическую и военную поддержку Украины.