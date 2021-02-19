Украина назвала сроки решения вопроса о членстве в ЕС

Вопрос членства Украины в Европейском союзе (ЕС) должен решиться до конца текущего десятилетия. Об этом заявили на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, передает «Радио Свобода».

По мнению участников совещания, «Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим».

На совещании речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, его обновления, а также об интеграции в рынки ЕС. «Среди целей — евроинтеграция и достижения основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским "Зеленым курсом"», — сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

11 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, были согласованы шаги по обновлению параметров ассоциации и зоны свободной торговли.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов объединения. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.

Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в ЕС, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.