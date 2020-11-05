На Украине оценили вероятность потери безвизового режима с ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность потери безвизового режима с Европейским союзом (ЕС). По его словам, безвиз был под угрозой отмены из-за решения Конституционного суда (КС) по отмене антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает УНИАН.

«КС разрушил антикоррупционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза. Безвиз сейчас не шатается, благодаря тому что были приняты решения, которые остановили разрушение системы декларирования», — сказал Кулеба.

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По его мнению, сохранить безвизовый режим удалось благодаря быстрому восстановлению правительством доступа к электронным декларациям чиновников, закрытого по заключению Конституционного суда. Кулеба также добавил, что решение суда привело представителей ЕС в шок, и только его отмена смогла их успокоить.

Ранее судья КС Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому «распадом Украины и войной» в случае, если Конституционный суд будет распущен. В Верховной Раде также заявили о возможности начать процедуру импичмента президента.

27 октября КС Украины заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность этим решением и сообщили, что оно может стать основанием для приостановления безвизового режима с Украиной. В ответ на действия КС президент внес в Верховную Раду проект с требованием отменить решения судей и прекратить их полномочия. В стране начался конституционный кризис.