Зеленскому пригрозили войной и распадом Украины

Судья Конституционного суда (КС) Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому войной в стране, если суд будет распущен согласно желанию главы государства. Об этом сообщает УНИАН.

Слиденко заявил, что Зеленский «наговорил себе на 150 лет тюрьмы». «Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя», — считает судья.

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По мнению судьи, если в Верховной Раде наберется нужное количество депутатов для принятия законопроекта о роспуске КС, то произойдет «распад Украины и война». Больше, считает Слиденко, подобное решение никто не поддержит, и политические силы страны дадут отпор «узурпации власти».

Ранее Зеленский обратился к своей партии «Слуга народа» с просьбой поддержать его законопроект о роспуске Конституционного суда и отмене его решений по блокированию части антикоррупционного законодательства. По словам президента, если не «перезагрузить всю систему», в стране начнется «кровавый хаос».

В случае «реального политического конфликта» в парламенте Зеленский допустил его роспуск.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов части чиновников, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции. Зеленский не признал это решение, и на Украине начался конституционный кризис.

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