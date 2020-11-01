Зеленский заявил о попытке осуществления на Украине контрреволюции

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинских политиков и олигархов, «придерживающихся пророссийских взглядов», в попытке осуществления контрреволюции. Он заявил об этом в статье, опубликованной газетой Financial Times в воскресенье, 1 ноября.

Зеленский заверил международных партнеров Украины в том, что его правительство даст отпор и одержит победу.

Нынешнее руководство страны, по словам президента, сталкивается с систематическими попытками «подорвать верховенство закона», а также уничтожить прогресс, достигнутый в сфере борьбы с коррупцией. В пример Зеленский привел решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции», повлекшее обострение политической обстановки в стране.

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«Те, кто возглавляет эту кампанию, хорошо известны. Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов, которые считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов. Они противятся интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничеству Украины с МВФ и созданию основанного на правилах общества, что будет соответствовать интересам 99 процентов, а не одного процента [жителей страны]», — отметил Зеленский и добавил, что, будучи президентом Украины, никогда не позволит «темным силам» добиться успеха в попытках осуществить контрреволюцию.

Ранее Зеленский заявил, что «старые элиты и олигархи» устроили заговор против него и страны. По его словам, заговорщики хотят сохранить слабое государство, поскольку оно является залогом «коррупционного образа жизни».

27 октября Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность решением, это может стать основанием для приостановления безвизового режима с Украиной.

Вскоре после принятия решения Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей.