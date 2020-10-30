Украина признала проблемы со стабильностью на фоне «противостояния с Россией»

В украинской правящей партии «Слуга народа» признали ряд проблем, включая проблемы с выполнением обязательств перед Евросоюзом и проблемы с внутренней стабильностью. Как подчеркнули депутаты, сохранять последнюю «жизненно важно в условиях гибридного противостояния с Россией». Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале партии.

Кроме того, во фракции констатировали конституционный кризис, спровоцированный отменой ряда антикоррупционных законов, и призвали поддержать выдвинутый президентом страны законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

27 октября Конституционный суд Украины (КС) признал ряд антикоррупционных статей не соответствующими главному закону страны, а также заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий.

После этого у здания КС прошли митинги с требованиями распустить орган власти. Зеленский в свою очередь выдвинул законопроект, по которому решение суда признается недействительным, а внесенные в закон «О противодействии коррупции» изменения отменяются.