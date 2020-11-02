Зеленский допустил возможность роспуска Рады

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность роспуска Верховной Рады в случае реального политического конфликта в парламенте. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, эфир передали транслировался на YouTube-канале издания.

«Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт и если я увижу, что в Раде и в "Слуге народа" в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества (...), полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили о досрочном прекращении полномочий парламента», — сказал украинский лидер.

27 октября Конституционный суд Украины признал часть закона о противодействии коррупции несоответствующей главному закону страны и заблокировал электронное декларирование доходов части чиновников, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции. 30 октября в стране констатировали конституционный кризис.

В Евросоюзе также обеспокоились происходящим и заявили, что это может стать причиной для остановки безвизового режима с Украиной.