Бывшего премьера Украины заподозрили в госизмене из-за Харьковских соглашений

Государственное бюро расследований Украины заочно сообщило о подозрении в государственной измене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму (Харьковские соглашения), пишет «Страна.ua».

По версии следствия, действуя в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем, экс-премьер обеспечил согласование договора, направленного «во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» под предлогом получения для страны скидки на газ.

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Отмечается, что Азаров своими действиями также «поставил Украину в зависимость» от российских энергоносителей и способствовал «вмешательству» Москвы в ее внутренние дела. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам бывший глава кабмина пока не отреагировал на подозрения.

Поручение Службе безопасности Украины открыть уголовное дело против бывших и действующих депутатов Верховной Рады, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений, а также ряда должностных лиц поступило от Совета национальной безопасности и обороны страны 11 марта. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что к разбирательству будут привлечены в том числе олигархи и политики, в настоящее время отошедшие от публичной деятельности.

«Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» были подписаны в 2010 году. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.