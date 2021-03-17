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На Украине усомнились в возможности осудить депутатов за Харьковские соглашения

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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова усомнилась в наличии юридических оснований для привлечения к уголовной ответственности депутатов, голосовавших за ратификацию договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года (Харьковские соглашения), передает УНИАН.

По ее словам, сама возможность осудить парламентария за голосование по тому или иному законопроекту, если оно прошло без нарушения процедуры, является не более чем «юридической абстракцией», так как депутаты обязаны «исполнять волю своих избирателей». «Мы не можем привлекать народных депутатов за их волеизъявление, когда они выполняют свои программные обещания», — сказала Венедиктова.

Она пояснила, что эта ситуация не имеет ничего общего с уголовным делом против бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене за подписание договора. «Нужно различать уголовную юстицию, а именно подозрение Януковичу, и санкции, которые налагает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)», — добавила генпрокурор.

«Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» (Харьковские соглашения) были подписаны в 2010 году. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

В январе 2021 года по этому факту Государственное бюро расследований предъявило бывшему президенту Виктору Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.

Поручение Службе безопасности Украины открыть уголовное дело против бывших и действующих депутатов Верховной Рады, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений, поступило от СНБО 11 марта. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что к разбирательству будут привлечены в том числе олигархи и политики, в настоящее время отошедшие от публичной деятельности.

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