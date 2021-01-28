Януковичу предъявили обвинение в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) предъявило обвинение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В ГБР указали, что обвинение по статье «государственная измена» предъявлено в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых Харьковских соглашений. «Осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены», — указывается в документе.

В декабре прошлого года Янукович изъявил желание с помощью видеосвязи поучаствовать в судебном заседании по делу о расстреле Евромайдана. Он обратился в Печерский районный суд Киева «с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению ходатайства офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения в деле Майдана».

В апреле 2010 года Украина и Россия подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В рамках этих документов, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Как считает следствие, документы нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны.