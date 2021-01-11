Бывший премьер Украины рассказал о планах убить Януковича в 2014 году

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о планах участников Евромайдана убить тогдашнего президента Виктора Януковича в феврале 2014 года. Интервью с экс-главой правительства опубликовано на сайте «Страна.ua».

По словам Азарова, когда 21 февраля Янукович улетел из Киева в Харьков, протестующие не скрывали намерения «уничтожить физически» президента.

«Он с трудом выехал из администрации президента. Оттуда же с большим трудом выбрался глава АП Андрей Клюев. Я не мог дозвониться ни до министра внутренних дел, ни до главы Службы безопасности», — вспоминает экс-премьер.

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Все эти люди отправились в резиденцию Януковича «Межигорье» под Киевом, и Служба охраны президента сообщила, что туда движется толпа из пяти тысяч человек, продолжил Азаров. «И в составе этой толпы — специально подготовленная группа, которая должна была после захвата "Межигорья" уничтожить физически Януковича», — заявил бывший премьер.

Чтобы «удержать» резиденцию, пришлось бы применять оружие на поражение, что привело бы к «очень серьезному кровопролитию», считает Азаров. «На это были нацелены и настроены организаторы [Майдана], их это не смущало. Янукович об этом знал, поэтому принял решение об эвакуации в Харьков», — заключил он.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления, которые проходили зимой 2013-2014 года на майдане Незалежности в Киеве и в других городах и закончились свержением Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.