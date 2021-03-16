Верховная Рада расторгнет соглашение с Россией о пребывании флота в Крыму

Депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект о денонсации соглашения между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года (Харьковские соглашения) в обмен на скидку цены на российский газ. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы законопроекта пишут, что расторжение соглашения приведет к дополнительным доходам в бюджет Украины в результате перевода земель, занимаемых Черноморским флотом России, в рекреационную зону.

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Кроме того, депутаты заявили о возможности привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Ранее 16 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в административных зданиях органов государственной власти, которые связаны с заключением Харьковских соглашений.

До этого депутаты Верховной Рады инициировали создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования возможных фактов сотрудничества с Россией представителей власти.

Она поможет СБУ расследовать факт заключения Харьковских соглашений. Кроме того, комиссия займется аудиозаписями предполагаемого разговора между главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

12 марта председатель СБУ Иван Баканов заявил, что с 2014 года ведомство открыло 16 643 уголовных дела по факту государственной измены и терроризма. Практически все производства связаны с «оккупацией» и «российской агрессией», заявил он.