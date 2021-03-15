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Партия Зеленского запустила расследование сотрудничества власти с Россией

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Фото: РИА Новости

Депутаты Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» инициировали создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования возможных фактов сотрудничества с Россией представителей украинской власти. Об этом сообщил первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко. Его слова приводит ТАСС.

«ВСК должна расследовать деятельность всех представителей власти — и предыдущей, и, возможно, нынешней — относительно возможных действий и сотрудничества с государством-агрессором», — сказал политик.

По его словам, «в течение последнего месяца появилось много информации на эту тему», в частности, благодаря активной работе Совета национальной безопасности и обороны и Службы безопасности Украины (СБУ).

Корниенко пояснил, что имеет в виду аудиозаписи предполагаемого разговора между главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Он также отметил, что комиссия расследует соглашение между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года (Харьковские соглашения) в обмен на скидку цены на российский газ.

Состав ВСК формируется с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций — один представитель от 30 депутатов, но не менее чем по одному депутату от каждой депутатской фракции, в количестве 11 парламентариев. Председателем комиссии станет Марьяна Безуглая от партии «Слуга народа», а ее заместителем — Нестор Шуфрич от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее председатель СБУ Иван Баканов заявил, что с 2014 года ведомство открыло 16 643 уголовных дела по факту государственной измены и терроризма. Практически все производства связаны с «оккупацией» и «российской агрессией», заявил он.

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