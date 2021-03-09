СБУ допросила Медведчука по делу о государственной измене

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в рамках расследования дела о государственной измене, передает «Интерфакс-Украина» во вторник, 9 марта.

«Медведчук во вторник допрошен следователями СБУ в уголовном производстве», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, о каком именно уголовном производстве идет речь, отметив лишь, что, скорее всего, допрос проводился в рамках расследования дела по факту недавно опубликованных разговоров лиц, голоса которых похожи на Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

«Одновременно на вторник к следователям СБУ вызывался и пятый президент Украины Петр Порошенко, однако он не прибыл», — добавил источник.

26 февраля СБУ инициировала проверку аудиозаписи предполагаемого разговора между Медведчуком и Сурковым. На опубликованной записи неизвестные обсуждают компромиссы, на которые готов пойти Порошенко.

В тот же день Зеленский созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с «необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности». До этого СНБО принял решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также были введены ограничения против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование СБУ о финансировании терроризма.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.