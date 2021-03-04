Порошенко обвинил Зеленского в атаке на себя

Пятый президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), введенные против главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, направлены против него. Видеозапись обращения политика, в котором он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политической атаке, доступна в его Telegram-канале.

Порошенко пояснил, почему в 2014 году в рамках «нормандского формата» на роль коммуникатора между Украиной и Россией определили Медведчука. «Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? (...). Да потому что тысячи людей находились в русском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым», — сказал он.

Ранее Медведчук в интервью «Би-би-си» заявил, что если в ближайшие полгода-год на Украине состоятся досрочные президентские выборы, Порошенко победит на них.

26 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала проверку аудиозаписи предполагаемого разговора между Медведчуком и бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. На опубликованной записи неизвестные обсуждают компромиссы, на которые готов пойти Порошенко.

В тот же день Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО в связи с «необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности». На предыдущем заседании ведомство приняло решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также были введены ограничения против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование СБУ о финансировании терроризма.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.