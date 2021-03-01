Телеканал Порошенко заподозрили в необъективности и пропаганде

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимюк заподозрила телеканал «Прямой», который принадлежит председателю партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, в распространении необъективной и пропагандистской информации. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Их проблема — "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено — ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию», — заявила Герасимюк.

По ее словам, у «Прямого» уже есть предупреждение от контрольного органа за нецензурные выражения в эфире.

18 февраля Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего депутата Верховной Рады различных созывов Владимира Макеенко. «Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные — это миллионы и миллионы для того, чтобы покрыть долги канала и другое», — пояснил Порошенко.

В начале феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Позднее ограничения коснулись председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц.