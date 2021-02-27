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Созданный журналистами закрытых украинских СМИ телеканал отключили через час

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Кадр видео: «Первый Независимый»

Украинский телеканал «Первый Независимый», созданный журналистами закрытых каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, отключили от спутникового вещания через час после включения. Об этом сообщили журналисты в прямом эфире YouTube-канала.

Журналисты призвали власти «прекратить расправу над неугодными СМИ» и предупредили, что их незаконные действия будут обжалованы

«Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от Службы безопасности Украины не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров», — говорится в сообщении, размещенном на сайте канала.

В пятницу, 26 февраля, журналисты трех заблокированных решением президента Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK объявили об открытии нового канала под названием «Первый Независимый». Телеканал договорился с несколькими кабельными операторами об организации вещания. Также сообщалось, что трансляция эфира будет доступна в интернете.

2 февраля власти Украины приняли решение ввести санкции против трех оппозиционных телеканалов, на которых критиковались положение дел в стране и политика ее руководства. Телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили вещание, а против владельца телеканала депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака ввели персональные санкции.

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