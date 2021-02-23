Столкновения силовиков и националистов у офиса Зеленского попали на видео

В Киеве возле офиса Зеленского начались столкновения силовиков с националистами. Видеозапись опубликована в Telegram-канале RT.

Протестующие пришли выразить поддержку экс-главе одесской ячейки «Правого сектора» (запрещен в России) Сергею Стерненко, которого приговорили к семи годам тюрьмы за похищение человека.

Как сообщает ТАСС, радикалы пытались прорваться на территорию офиса президента. Всего собралось около трех тысяч человек, 17 человек задержаны в ходе столкновений.

Протестная акция проходит под названием «Три удара по российской агентуре». Радикалы требуют запретить неугодные им СМИ, в том числе издания «Страна.ua», «Вести.ua» и телеканал «Наш».

19 февраля сообщалось, что представители украинских националистических группировок «Национальный корпус» и «Правый сектор» (обе запрещены в РФ) пришли к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского и потребовали закрыть оставшиеся в республике «пророссийские» СМИ.

В начале февраля украинские националисты попытались взять штурмом киевский офис телеканала «Наш». Они в прямом эфире избили корреспондента канала, однако позже были разогнаны правоохранительными органами.