Большинство украинцев выступили за проведение досрочных выборов

Большинство граждан Украины поддержали бы досрочный роспуск депутатов Верховной Рады и проведение новых парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам исследования, эту идею разделяют 60,7 процента опрошенных, против — 27,7 процента. Также 47,6 процентов респондентов одобрили бы досрочную отставку президента Владимира Зеленского, не разделяют эту точку зрения 41,1 процента граждан. Кроме того, немедленный роспуск действующего правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем поддерживают 55,4 процента украинцев, не поддерживают — 29,2.

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Отмечается, что большинство украинцев оказались возмущены политикой государства, касающихся цен на энергоносители. «Тарифные бунты», которые к конце 2020 года охватили украинские города из-за повышения цен на газ, одобряют более 91 процента граждан страны, не одобряют — лишь 6,3 процента опрошенных.

Исследование проводилось в период с 27 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1 205 респондентов из 86 населенных пунктов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе.

В декабре прошлого года на Украине развернулись масштабные акции протеста против повышения цен на газ. Недовольные тарифной политикой правительства перекрывали дороги в Полтавской области, антиправительственные демонстрации прошли во Львове, Одессе, Лубнах, Житомире и других населенных пунктах. Позже украинские власти пошли на уступки и ограничили цены на энергоносители для населения.