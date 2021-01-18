Зеленский оценил решение украинского правительства снизить цену на газ

Президент Украины Владимир Зеленский оценил решение правительства снизить на 30 процентов цены на газ для населения. Об этом сообщается на странице пресс-службы офиса главы государства в Facebook.

По словам украинского лидера, постановление о снижении цены на топливо для жителей республики является обоснованным и справедливым. Он отметил, что власти на протяжении долгого времени искали приемлемый механизм для введения скидок.

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«Это решение также поможет игрокам рынка работать честно и прозрачно и сначала беспокоиться о своем клиенте, то есть простом украинце», — сказал Зеленский. Президент добавил, что отчасти такая мера была введена из-за влияния пандемии коронавируса на благосостояние граждан.

Правительство Украины сообщило о снижении цены на газ для населения 18 января. Ранее «Нафтогаз» повысил цену на топливо в домах сразу на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения.

Решение компании спровоцировало акции протеста одновременно в нескольких городах страны. Недовольные тарифной политикой перекрывали дороги в Полтавской области, антиправительственные демонстрации прошли во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах. В Житомире протестующие брали штурмом здание областной администрации.