В Житомире недовольные тарифами на газ украинцы взяли штурмом облсовет

Недовольные повышением тарифов на газ украинские протестующие взяли штурмом здание облсовета в Житомире. Соответствующий видеоролик публикует ТСН.

На представленной записи видно, как жители города прорываются сквозь охрану и заходят в помещение. «Нашим депутатам пора что-то делать! Мы их избрали не для того, чтобы они сидели в теплых залах», — слышен закадровый голос в ролике. В акции протеста участвуют несколько сотен людей. О столкновениях демонстрантов с силовиками и пострадавших не сообщалось.

В январе «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.

Эти решения спровоцировали акции протеста в нескольких городах Украины. Недовольные тарифной политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации прошли также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах.