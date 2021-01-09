На Украине протестующие перекрыли трассу из-за роста цен на газ

На Украине протестующие перекрыли участок трассы «Борисполь — Мариуполь» в Полтавской области в знак протеста против повышения цен на газ и электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНИАН.

«Сегодня с утра жители поселка городского типа Градижск Полтавской области вышли на акцию протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Около 200 протестующих перекрыли автодорогу Борисполь — Мариуполь. Протестующие ходили по пешеходным переходам. Из-за перекрытия дороги образовалась пробка», — сообщил корреспондент УНИАН.

Из-за акции протеста междугородним автобусам пришлось изменить маршруты, отмечает агентство.

Ранее аналогичную акцию провели на трассе Киев — Харьков в Полтавской области.

В январе «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.