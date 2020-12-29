На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Заседание Кабмина транслировалось на официальном YouTube- канале «КабМін».

Раньше жители платили 0,9 гривны за кВт/ч за первые 100 кВт. Теперь вся электроэнергия будет стоить 1,68 гривны за кВт/ч (4,36 рубля). Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

С соответствующей инициативой выступил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, занимавший ранее пост исполнительного директора «Нафтогаза Украины». «Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 гривны кВ/ч с НДС», — сказал Витренко, представляя проект.

В апреле нацкомиссия по вопросам энергетики Украины приняла решение приостановить импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за эпидемии коронавируса.

В декабре 2019 года на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталия Шубина, страна в течение трех будущих лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет.