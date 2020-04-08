Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Нацкомиссия по вопросам энергетики Украины приняла решение приостановить импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНИАН.

Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что такое решение является вынужденным в связи с объявленным общенациональным карантином. По его словам, в нынешней ситуации «каждый доллар должен оставаться в стране».

Мораторий на закупку электроэнергии в России и Белоруссии будет действовать на весь период карантина и 30 дней после его окончания.

С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

В сентябре 2019 Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии, остановленный в 2015 году.

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