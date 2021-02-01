Украинцы пожаловались на ухудшение жизни с каждым новым президентом

Большинство украинцев пожаловалось на ухудшение жизни с каждым новым президентом. Об этом свидетельствуют данные опроса центра «Социальный мониторинг», передает РИА Новости.

Мнение о том, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже, поддерживают 71,4 процента опрошенных. Не согласны с этим утверждением 21,3 процента респондентов. Еще 7,3 процента украинцев затруднились ответить.

Опрос проводился с 15 по 25 января среди 3014 жителей всех регионов Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,9 процента.