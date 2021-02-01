Почти половина украинцев высказалась за досрочные выборы президента

Почти половина украинцев (45,8 процента) высказалась за проведение досрочных выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный центром «Социальный мониторинг».

Согласно данным исследования, около 43 процентов жителей Украины выступают против подобного голосования, 11,1 процента — затруднились ответить.

В то же время 25,6 процента тех, кто определился и готов голосовать на выборах, заявили, что поддержат действующего главу государства Владимира Зеленского. 15,5 процента респондентов отдали бы свой голос за председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а 15,2 процента — за бывшего президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Еще 11,5 процента опрошенных проголосовали бы за бывшего премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в рейтинге украинских партий, подготовленном центром «Социальный мониторинг» с 15 по 25 января, самой популярной стала «пророссийская» политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Согласно исследованию, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре партии.