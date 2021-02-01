В Раде заявили о половине населения Украины за чертой бедности

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что почти половина населения Украины проживает за чертой бедности. Об этом 1 февраля сообщает «Страна.ua».

«По данным многих международных организаций, уровень бедности на Украине вырос до 50 процентов, за чертой бедности находятся около 19 миллионов украинцев», — сказала Кондратюк.

По ее словам, парламент должен поставить перед правительством задачу «срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью до 2030 года».

Депутат напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза и ликвидировать крайний уровень бедности.

В феврале 2020 года Государственная служба статистики Украины сообщила, что население страны составляет 41,9 миллиона человек. В правительстве оценивали население почти в 37,3 миллиона жителей.