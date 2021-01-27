Социолог назвала долю живущих за чертой бедности украинцев

Руководитель киевского Института демографии и социальных исследований имени Птухи академик Элла Либанова в интервью порталу Liga.net заявила, что к началу 2021 года более половины граждан Украины проживали за чертой бедности.

В разговоре с изданием социолог назвала характерные признаки бедных украинских слоев населения: такие люди не имеют высшего образования, работают неполный день или месяц, а их зарплата граничит с МРОТ (6 тысяч гривен).

По ее словам, под эти параметры в настоящий момент попадает 51 процент граждан страны. Эксперт подчеркнула, что эта доля будет только возрастать из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

«В Украине более 90 процентов бедных семей имеют в своем составе работающих, а двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления», — сказала Либанова. Она отметила, что такая ситуация напрямую влияет на демографию, из-за чего к 2050 году население страны может сократиться до 29-30 миллионов человек.

В октябре 2020 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности получают около 80 процентов украинских пенсионеров. По ее словам, каждому третьему работнику не хватает зарплаты даже на удовлетворение минимальных жизненных потребностей.