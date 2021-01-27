Украине предсказали сокращение пенсий в полтора раза

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев предсказал сокращение пенсионных выплат в стране в полтора раза из-за продолжающегося демографического кризиса, пишет портал UBR.ua.

По его словам, в ближайшие десять лет на Украине будет сокращаться число людей трудоспособного возраста, с чьих зарплат пополняется пенсионный фонд. При этом число пенсионеров, напротив, будет неуклонно увеличиваться. Такая ситуация приведет к росту нагрузки на госбюджет и сокращению реального размера пенсии.

Хромаев добавил, что такая ситуация может быть сглажена внедрением пенсии «второго уровня» — ее накопительной части, которую граждане будут формировать самостоятельно до момента ухода с работы. «Нам необходимо внедрять второй уровень для того, чтобы он дал возможность добавить дополнительный ресурс для пенсионеров», — пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось о киевском пенсионере, которому насчитали за отопление более шести его пенсий. Пенсионер из Киева Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой он должен заплатить за отопление в декабре 10 796 гривен (около 28 тысяч рублей). Мужчина рассказал, что его пенсия — в шесть раз меньше этой суммы, и составляет 1700 гривен.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране к 2035 году пенсии могут быть полностью отменены из-за демографических и финансовых проблем. По его словам, уже в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.