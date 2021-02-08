Украинские журналисты заклеили себе рты из-за цензуры

Сотрудники трех украинских оппозиционных телеканалов, заблокированных по решению президента Владимира Зеленского, заклеили себе скотчем рты в знак протеста против цензуры. Сообщение об этом появилось на сайте канала «112 Украина».

Журналисты проводят свою акцию на Парковой алее в Киеве, где 8 февраля проходит форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» с участием Зеленского. Они держат в руках плакаты «Ким Чен Зе», «Зе против правды», «Конец свободы слова», «Не войну, а каналы» и другие. Полиция не мешает проведению пикета.

В свою очередь некоторые протестующие остались в телевизионных студиях, откуда позже вышли в прямой эфир с заклеенными ртами. Всего в мероприятии принимают участие более 400 человек.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Ограничения коснулись и принадлежащих ему телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne. Они прекратили вещание, их сайты были заблокированы.

4 февраля ОПЗЖ объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому. Оппозиция обвинила украинского лидера во множественных нарушениях законодательства и действующей конституции, пособничестве ограничениям против Козака и введении цензуры.