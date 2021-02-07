Украинская журналистка рассказала о возможном деле против нее за вопрос о России

Украинская журналистка Алена Березовская рассказала о возможном уголовном деле против нее за вопрос о России главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку во время интервью телеканалу RT. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала сама Березовская, Служба безопасности Украины (СБУ) уже начала проверку в связи со случившимся. «Насколько я понимаю, может быть даже будет возбуждено уголовное дело», — заявила она.

Уточняется, что во время интервью журналистка задала Медведчуку вопрос с формулировкой: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?»

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Ограничения коснулись и телеканалов, входящих в холдинг: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание.