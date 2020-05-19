СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет проверку в связи с интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым). Об этом сообщили «BBC News Україна» в пресс-центре ведомства.

«СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным», — ответил представитель ведомства на вопрос журналиста, будут ли украинские спецслужбы реагировать на выход программы.

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сказал, что использование в расследовании интервью подозреваемых и обвиняемых — «достаточно распространенная мировая практика». «Такие интервью ценны дополнительным фактажем, деталями», — отметил он.

Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.

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