Украина намекнула Поклонской на плохие последствия из-за интервью Гордону

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская в интервью украинскому изданию подтвердила свою информированность о расследовании уголовных дел в отношении нее на Украине, чем закрепила свой процессуальный статус. Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, сообщает «Интерфакс-Украина».
Он намекнул, что интервью может обернуться плохими последствиями для Поклонской, поскольку она, имея возможность защищаться, нивелировала свое обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Ничего нового она не сказала, она только дополнительно как представитель оккупационной власти подтвердила те факты, по которым мы осуществляем досудебное расследование», — сказал Поночовный. По его словам, Поклонская сообщила украинскому журналисту Дмитрию Гордону о фактах, относительно которых у следствия были сомнения в ее информированности.
Отвечая на вопрос о том, поможет ли интервью расследованию против нее, Поночовный отметил, что Поклонская не предоставила доказательной базы: «Ее интервью как прямое доказательство каких-либо преступных действий использоваться не может. Она больше наговорила для процессуального закрепления ее статуса и тех рисков, которые могли возникнуть в связи с несоблюдением ее права на защиту».
Ранее Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Запись беседы вышла на YouTube-канале Гордона 11 мая. Позже в эфире телеканала «Украина 24» Гордон назвал Поклонскую символом предательства.
Правоохранительные органы Украины обвиняют Поклонскую в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время ведения войны, военных преступлениях и других незаконных действиях.