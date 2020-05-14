Украина намекнула Поклонской на плохие последствия из-за интервью Гордону

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская в интервью украинскому изданию подтвердила свою информированность о расследовании уголовных дел в отношении нее на Украине, чем закрепила свой процессуальный статус. Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, сообщает «Интерфакс-Украина».

Он намекнул, что интервью может обернуться плохими последствиями для Поклонской, поскольку она, имея возможность защищаться, нивелировала свое обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Материалы по теме Разбирают по кускам Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?

«Ничего нового она не сказала, она только дополнительно как представитель оккупационной власти подтвердила те факты, по которым мы осуществляем досудебное расследование», — сказал Поночовный. По его словам, Поклонская сообщила украинскому журналисту Дмитрию Гордону о фактах, относительно которых у следствия были сомнения в ее информированности.

Отвечая на вопрос о том, поможет ли интервью расследованию против нее, Поночовный отметил, что Поклонская не предоставила доказательной базы: «Ее интервью как прямое доказательство каких-либо преступных действий использоваться не может. Она больше наговорила для процессуального закрепления ее статуса и тех рисков, которые могли возникнуть в связи с несоблюдением ее права на защиту».

Ранее Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Запись беседы вышла на YouTube-канале Гордона 11 мая. Позже в эфире телеканала «Украина 24» Гордон назвал Поклонскую символом предательства.

Правоохранительные органы Украины обвиняют Поклонскую в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время ведения войны, военных преступлениях и других незаконных действиях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!