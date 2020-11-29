На украинскую журналистку напали во время прямого эфира

В Киеве неизвестный напал на журналистку украинского телеканала NewsOne Виолетту Товкес во время прямого эфира с памятной церемонии, посвященной жертвам голодомора. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«К ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то покричал и ушел прочь», — сообщил телеканал. Товкес пообещала обратиться в полицию.

YouTube / NewsOne

Руководство телеканала потребовало найти виновника и возбудить против него уголовное производство. Кроме того, телеканал взял на контроль расследование инцидента.

В 2018 году радикалы из группировки «Братство» (запрещена в РФ) при участии народного депутата Украины напали на журналиста оппозиционного телеканала NewsOne Богдана Аминова.