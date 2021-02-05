Глава СНБО Украины рассказал о подготовке к запрету оппозиционных телеканалов

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что власти страны готовились к блокировке трех оппозиционных каналов около восьми месяцев, пишет УНИАН.

По его словам, отменить решение о запрете на вещание уже не представляется возможным, так как спецслужбы обнаружили источники его финансирования из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Это не средства массовой информации. Это чисто пропагандистская машина Российской Федерации», — сказал Данилов.

Он отметил, что запрещенные к вещанию каналы развернули против Украины «информационный террор» и в этом нет «никакой конспирологии», а сведения о заказной кампании против пророссийских СМИ — «это полная чушь».

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

4 февраля ОПЗЖ объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому. Оппозиция обвинила украинского лидера во множественных нарушениях законодательства и действующей конституции, пособничестве ограничениям против Козака и введении цензуры.