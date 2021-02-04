Украинская оппозиция инициировала процедуру импичмента Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры по вынесению импичмента президенту Владимиру Зеленскому из-за блокировки трех оппозиционных телеканалов, передает ТАСС.

Такое решение фракция приняла на внеочередном съезде, который состоялся 4 февраля. Оппозиция обвинила украинского лидера во множественных нарушениях законодательства и действующей конституции, пособничестве в введении персональных санкций против депутата Верховной Рады Тараса Козака и блокировке принадлежащих ему каналов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Реакции президентского офиса, депутатов от других партий и членов кабмина на известие об инициации процедуры пока не последовало.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких оппозиционных телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

Фракция назвала произошедшее «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии» и пообещала рассмотреть вопрос о вынесении импичмента.