Зеленский ответил на обвинение в цензуре после блокировки телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинение в покушении на свободу слова и медиабизнеса после применения санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. Об этом он заявил на встрече с руководителями ведущих телеканалов Украины, сообщается на сайте офиса главы государства.

«Это [решение] не имеет никакого отношения к другим телеканалам. На Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу», — заверил украинский лидер. По его словам, санкции были применены в связи с четким обоснованием «финансирования из России и сотрудничеством с террористическими организациями».

Топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, отметив, что упомянутые телеканалы давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации. Участники встречи отметили, что введенные санкции станут инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких оппозиционных телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В связи с этим партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского.

Телеканалы обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ. «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала произошедшее «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии».