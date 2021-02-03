Украина захотела заблокировать аккаунты оппозиционных телеканалов в YouTube

Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться от руководства видеохостинга YouTube блокировки аккаунтов запрещенных к вещанию оппозиционных телеканалов «112», ZIK и NewsOne. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Ткаченко.

По его словам, министерство намерено направить хостингу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно блокировки каналов. Чиновник разъяснил, что указанные СМИ «в эфирном, спутниковом или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности».

Он также отметил, что «112», ZIK и NewsOne не могут считаться обычными телеканалами, так как являются частью «пропагандистской машины», направленной против граждан страны.

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов. После его указа они прекратили вещание.

Персональные ограничения также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». На этом фоне фракция пообещала инициировать процедуру импичмента Зеленского.

Позже спецслужбы страны заподозрили Козака в получении денег на финансирование холдинга через предприятия, расположенные на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. Было возбуждено уголовное дело о спонсировании терроризма.