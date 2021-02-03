СБУ объяснила блокировку телеканалов борьбой с «российской агрессией»

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne последовательным шагом в борьбе с «российской агрессией». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства», — пояснил он.

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Баканов подчеркнул, что учитывая данные, которыми располагает СБУ, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, ведомство обоснованно порекомендовало СНБО ввести против трех телеканалов санкции.

Ранее 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский в связи с блокировкой телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne заявил, что страна поддерживает свободу слова, но не пропаганду. «Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — пояснил он решение властей. Решение СНБО поприветствовал также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его мнению, телеканалы занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины, поскольку являются «инструментами пропаганды Кремля».

На этом фоне партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» пообещала инициировать процедуру импичмента Зеленского.

2 февраля стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».