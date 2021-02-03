Офис Зеленского объяснил санкции против телеканалов борьбой с пропагандой

Решение о введении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и не является цензурой, а направлено на борьбу с пропагандой. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Вчерашнее коллективное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по немедленному введению жестких санкций в отношении известного пула телеканалов господина [председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора] Медведчука — это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав (...). Пул Медведчука — это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения и не объективная дискуссия», — объяснил он принятые меры.

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Подоляк считает, что «112 Украина», ZIK и NewsOne занимались незамутненной и злобной пропагандой.

Он подчеркнул, что санкции позволят вернуть цивилизованные правила игры на украинский рынок медиа. «Потому данные санкции — это только про ту самую справедливость и про соответствующее "наказание безнаказанности" (...). И про институциональное противодействие масштабной пропагандисткой программе», — резюмировал Подоляк.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поприветствовал решение о блокировании телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. По его словам, они занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины, поскольку являются «инструментами пропаганды Кремля».

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».