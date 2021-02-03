Украинская оппозиция начнет процедуру импичмента Зеленского

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат Вадим Рабинович, зачитывая обращение от фракции, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это связано с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. «Мы инициируем импичмент президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и страной», — сказал Рабинович.

Часть депутатов президентской партии «Слуга народа» встретили заявление оппозиции смехом.

Ранее 3 февраля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что санкции против телеканалов не являются цензурой, а направлены на борьбу с пропагандой. Решение СНБО поприветствовал и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его мнению, «112 Украина», ZIK и NewsOne занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины, поскольку являются «инструментами пропаганды Кремля».

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».