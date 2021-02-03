Оппозиционные украинские каналы заподозрили в финансировании с Донбасса

Заблокированные на Украине телеканалы «112», ZIK и NewsOne заподозрили в получении денег через предприятия, расположенные в неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Предположительно, владелец медиахолдинга «Новости» Тарас Козак, которому принадлежат каналы, может быть причастен к поставкам угля в Россию через предприятие «Торговый дом "Донские угли"». Оно зарегистрировано в Ростове-на-Дону и работает на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В связи с этим Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о финансировании терроризма. Она считает, что деньги, вырученные с поставок угля, шли на обеспечение работы медиахолдинга. Комментариев самого Козака по этому поводу пока не поступало.

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание.

Персональные ограничения также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». На этом фоне фракция пообещала инициировать процедуру импичмента Зеленского.