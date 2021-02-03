США поддержали решение Зеленского ввести санкции против оппозиционных каналов

США поддержали решение украинского президента Владимира Зеленского ввести санкции против нескольких оппозиционных телеканалов. Об этом в среду, 3 февраля, сообщается на странице американского посольства в Facebook.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством», — говорится в заявлении.

Дипмиссия США также призвала Украину вместе работать над тем, чтобы не допускать дезинформации как «оружия в информационной войне против суверенных государств».

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В связи с этим партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться