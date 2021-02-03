США обнародовали свои планы в отношении России

Госсекретарь США Энтони Блинкен обнародовал планы американской администрации в отношении России, заявив, что Вашингтон намерен в предстоящие пять лет вести переговоры с Москвой о контроле за всеми типами ядерного оружия. Об этом он сообщил после объявления о продлении российско-американского ракетного договора на пять лет, передает ТАСС.

Блинкен также подчеркнул, что США намерены и сотрудничать с Россией, как в случае с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), и привлекать ее к ответственности за «враждебные действия».

Ранее 3 февраля Москва и Вашингтон обменялись соответствующими нотами. Страны официально продлили ракетный договор на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.

Договор был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. 29 января президент России Владимир Путин подписал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет.