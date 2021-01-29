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Советник Байдена назвал продление ракетного договора с Россией «только началом»

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Джейк Салливан
Джейк Салливан
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет станет лишь началом обстоятельных переговоров с Москвой. Такое заявление он сделал в ходе мероприятия Американского института мира, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале организации.

«Это не конец истории, а только самое начало серьезных и последовательных переговоров по всему спектру ядерных вызовов и угроз за рамками ДСНВ», — заявил Салливан. Советник Байдена добавил, что переговоры с Россией также коснутся других вопросов безопасности.

Ранее 29 января президент России Владимир Путин подписал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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