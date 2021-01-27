В МИД сравнили подход США в вопросе договора СНВ-3 с отделением «мух от котлет»

Соединенные Штаты проявили достаточно ответственный подход, отделив вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) от остальных проблем в двусторонних отношениях. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Хорошо, что в данном конкретном случае в Вашингтоне люди все же стали руководствоваться вопросом, простите, мухи отдельно, а котлеты отдельно», — сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что продление ракетного договора дает сторонам еще пять лет на проведение переговоров о будущем контроля над вооружениями. «Российская сторона к этому полностью готова и призывает американских коллег без раскачки, как только у них сформируется соответствующая переговорная команда, подключиться к таким переговорам, принять наше предложение», — сказал он.

Ранее в среду Рябков сообщил, что Россия договорилась о продлении ракетного договора на своих условиях — документ продлят на пять лет. По его словам, это даст время для проведения углубленных переговоров с Вашингтоном о стратегической безопасности. Позднее Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора.

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