Россия и США начали работу по продлению ракетного договора

Россия и США начали работу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала дипломат.
22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с Москвой на пять лет.
В Пентагоне, в свою очередь, отметили, что соблюдение Россией этого договора хорошо служило национальным интересам США.
В Совете Федерации поддерживают намерение американских властей при условии, что текст соглашения не будет меняться.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.