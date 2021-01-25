Россия и США начали работу по продлению ракетного договора

Россия и США начали работу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала дипломат.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с Москвой на пять лет.

В Пентагоне, в свою очередь, отметили, что соблюдение Россией этого договора хорошо служило национальным интересам США.

В Совете Федерации поддерживают намерение американских властей при условии, что текст соглашения не будет меняться.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.