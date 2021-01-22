Россия приготовилась продлить ракетный договор с США

Россия подготовилась и может, не откладывая, вступить в переговоры о продлении ракетного договора с Соединенными Штатами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

«Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договоренности о продлении Договора о СНВ на пять лет. Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года», — приводит МИД слова Захаровой.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с РФ на пять лет.

В Пентагоне, в свою очередь, отметили, что соблюдение Россией этого договора хорошо служило национальным интересам США.

В Совете Федерации поддерживают намерение американских властей при условии, что текст соглашения не будет меняться.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.