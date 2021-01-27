Госдума одобрила продление ракетного договора с США

Госдума ратифицировала соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет. Об этом в среду, 27 января, сообщает РИА Новости.

Соглашение о продлении ракетного договора с США внес в Госдуму президент России Владимир Путин. На заседании в среду внесенное президентом соглашение было единогласно одобрено.

Ранее сообщалось, что власти США выступают за продление ДСНВ.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.